В Подмосковье мужчина избил подростка на улице после замечания

СК РФ проверил ролик, появившийся в соцсетях.

Правоохранительные органы Московской области возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как взрослый мужчина избил мальчика на улице. Соответствующее заявление сделала старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Ольга Врадий. Эксперт пояснила, что специалисты СК РФ намерены задержать подозреваемого.

По информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 Уголовного кодекса). Ольга Врадий, сотрудница СК РФ по Подмосковью

Ранее по социальным сетям распространился ролик, на котором заметно, что преступник набрасывается на ребенка и начинает избивать его, в том числе и ногами. Пользователи интернета заметили, что фигурант расследования работает тренером по боксу, однако официального подтверждения этой информации на текущий момент нет.

Обвиняемый в мошенничестве мэр Большого Камня вышел на связь из зоны СВО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости