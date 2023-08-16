Обвиняемый в мошенничестве мэр Большого Камня вышел на связь из зоны СВО

Рустям Абушаев зачитал письма, которые дети отправили бойцам на СВО.

Глава городского округа Большой Камень, бывший руководитель Надеждинского района Приморского края Рустям Абушаев вышел на связь с подписчиками впервые с апреля текущего года. Чиновник опубликовал в собственном аккаунте ролик, сделанный в зоне проведения специальной военной операции. Он зачитал письмо школьницы к бойцам и поблагодарил детей за поддержку. Он добавил, что письмо, которое он читал, написала 17-летняя девушка. Она благодарил солдат за службу Родине и просит их вернуться домой живыми.

Бойцы читают ваши письма. Очень приятно, вы даже не представляете, насколько вы нас поддерживаете. Здесь рядом со мной воюют и большекаменцы, где я работаю, и с Надеждинского района работают, где я раньше работал, вообще с нашего со всего Приморья... Берегите себя. Спасибо. Рустям Абушаев, боец

Напомним, что в марте Следственный комитет по Приморью заявил о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы Надеждинского района по статьям за мошенничество и незаконное предпринимательство через доверенных лиц . В прокуратуре региона подтвердили, что речь идет об Абушаеве. В апреле текущего года чиновник объяснил, что находится в зоне СВО. По информации от журналистов "РИА Новостей", мужчина служит в добровольческом отряде "Тигр". Весной 2023 года Абушаева объявили в федеральный розыск и он был заочно заключен под стражу. Однако в апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. В мае Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в аресте Абушаева, а затем краевая инстанция оставила в силе это решение. Фрунзенский районный суд 11 августа обязал следствие отменить постановление о розыске мэра.

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Фото и видео: Telegram / Рустям Абушаев