Минобороны показало кадры уничтожения танка и позиции ВСУ дронами-камикадзе

Боевая задача выполнена на Запорожском направлении СВО.

Российское министерство по обороны опубликовало в социальных сетях ролик с моментом уничтожения танка и позиции украинских войск с помощью отечественных дронов-камикадзе. В первом случае специалисты продемонстрировали приближение беспилотника к позициям противника "от лица" дрона. Далее в кадре видно попадание беспилотника в окоп, где и была ликвидирована живая сила ВСУ. Во втором видео съемка велась "от третьего лица". Дополнительно военнослужащие показатели с различных ракурсов поражение военной цели. Известно, что боевая задача выполнена на запорожском направлении.

Напомним, что FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников коптерного или самолетного типа. Аппарат управляется при помощи оператора дистанционно при помощи очков виртуальной или дополненной реальности, а также пульта. Камера на беспилотнике транслирует изображение, поэтому военнослужащий видит перед собой такую картинку, как если бы летательный аппарат был пилотируемым.

ВС России уничтожили установку Paladin в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России