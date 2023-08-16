ВС России уничтожили установку Paladin в Запорожской области

Объект ликвидирован расчетом "Ланцета".

Российское министерство по обороне показало в социальных сетях видеоролик с кадрами уничтожения 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки американского производства Paladin ("Паладин"). Информация опубликована в социальных сетях представителями пресс-службы военного ведомства. Известно, что указанную технику Вооруженные силы Украины применяли на территории Запорожской области. Замаскированную позицию противника военнослужащим помогли обнаружить беспилотники. На кадрах показано, что дрон сначала попадает по артиллерийской установке, после чего объект взрывается.

По САУ украинских боевиков был нанесён удар барражирующим боеприпасом "Ланцет". В результате удара самоходная артиллерийская установка была уничтожена. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России сообщило об уничтожении техники ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России