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Минобороны России сообщило об уничтожении техники ВСУ на купянском направлении

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Поражена техника ВСУ на купянском направлении в зоне СВО.

Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" от Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали  живую силу и технику Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы российского министерства по обороны. Специалисты заметили, что техника противника была выявлена благодаря разведке.

Для уничтожения живой силы, вооружения и военной техники противника было нанесено огневое поражение по району восстановления боеспособности подразделений украинских националистов. В результате огневого налета все цели поражены.

пресс-служба Минобороны РФ

Эксперты добавили, что корректировка огня проводилась расчетами беспилотных летательных аппаратов. "Торнадо-Г" обладают автоматизированной системй наведения и прицеливания, топопривязки и навигации, поэтому комплексы наносит удары по целям в автоматическом режиме. По результатам пусков снарядов отечественные установки сворачиваются в походное положение и на максимальной скорости покидают опасный район.

Российские бойцы отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, западный военный округ, зво, купянское направление, минобороны, сво, торнадо-г
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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