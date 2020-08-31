Минобороны России сообщило об уничтожении техники ВСУ на купянском направлении

Поражена техника ВСУ на купянском направлении в зоне СВО.

Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" от Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали живую силу и технику Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы российского министерства по обороны. Специалисты заметили, что техника противника была выявлена благодаря разведке.

Для уничтожения живой силы, вооружения и военной техники противника было нанесено огневое поражение по району восстановления боеспособности подразделений украинских националистов. В результате огневого налета все цели поражены. пресс-служба Минобороны РФ

Эксперты добавили, что корректировка огня проводилась расчетами беспилотных летательных аппаратов. "Торнадо-Г" обладают автоматизированной системй наведения и прицеливания, топопривязки и навигации, поэтому комплексы наносит удары по целям в автоматическом режиме. По результатам пусков снарядов отечественные установки сворачиваются в походное положение и на максимальной скорости покидают опасный район.

Российские бойцы отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России