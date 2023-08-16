Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Известно о ликвидации около 70 человек личного состава со стороны противника, а также бронированный автомобиль и боевую машину пехоты. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на регулярном брифинге сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

В районе Серебрянского лесничества при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены четыре попытки атаки на позиции российских войск штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центр"

Дополнительно в рамках контрбатарейной борьбы огнем самоходной гаубичной батареи военнослужащими поражено орудие Д-30, а средствами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат типа Mugin-3. За день штурмовая и армейская авиация совершила ракетные удары по скоплению живой силы и огневых средств ВСУ, размещенных районах Серебрянского лесничества и Червоной Дибровы.

ВС РФ уничтожили свыше 10 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России