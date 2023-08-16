  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:58
154
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВС РФ уничтожили свыше 10 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении

0 0

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточное" подразделение Вооруженных сил России в ходе артиллерийских боев за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожило расчет автоматического станкового гранатомета Вооруженных сил Украины, а также более десяти местных националистов. Соответствующей информацией с журналистами поделился руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт заметил, что командир взвода мотострелковой бригады , старший лейтенант Марат Осанов в составе боевого подразделения выполнял задачи по огневому поражению объектов противника на одном из участков южнодонецкого направления.

В ходе боев под непрерывным огневым воздействием украинских войск удалось вывести из строя два артиллерийских орудия ВСУ.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Российские Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, олег чехов, сво, южнодонецкое направление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии