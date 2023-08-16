Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточное" подразделение Вооруженных сил России в ходе артиллерийских боев за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожило расчет автоматического станкового гранатомета Вооруженных сил Украины, а также более десяти местных националистов. Соответствующей информацией с журналистами поделился руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт заметил, что командир взвода мотострелковой бригады , старший лейтенант Марат Осанов в составе боевого подразделения выполнял задачи по огневому поражению объектов противника на одном из участков южнодонецкого направления.

В ходе боев под непрерывным огневым воздействием украинских войск удалось вывести из строя два артиллерийских орудия ВСУ. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

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Фото и видео: Минобороны России