Российские Ту-95МС выполнили плановый полет над Черным морем

Полет продолжался более шести часов.

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты заметили, что задача выполнена дальней авиацией в рамках планового графика. Общая продолжительность полета составила свыше шести часов.Известно, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил страны.

Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией, генерал-лейтенант РФ

Эксперт уточнил, что российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами в Арктике, Северной Атлантики, над Черным и Балтийским морями, Тихим океаном.

Минобороны Белоруссии оценило вероятность прямого столкновения с НАТО.

Фото и видео: Минобороны России