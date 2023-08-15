Минобороны Белоруссии оценило вероятность прямого столкновения с НАТО

Возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится "весьма очевидной". Соответствующее заявление в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал министр по обороне Белоруссии Владимир Хренин. Иностранный представитель заметил, что в национальных и коалиционных документах стратегического планирования государств Североатлантического альянса открыто называются его стратегические противники. На сегодняшний день речь идет о России, Китае и союзных им государствах. В этот перечень попала и Белоруссия.
На пустом месте такие доктринальные установки не рождаются. На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги. И надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет.
Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии
Иностранец обратил внимание на то, что агрессивные планы коллективного Запада открыто звучат в официальных заявлениях его высокопоставленных представителей. По мнению Хренина, властные структуры "золотого миллиарда" сдерживаются только от развязывания крупномасштабной войны, связанного с вероятность ядерного ответа на их деятельность.
Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО.
Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда
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