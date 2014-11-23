Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО

Виктор Хренин рассказал о защите территорий несмотря на агрессию НАТО.

Расширение НАТО ставит целью использовать население новых стран-членов для возможной войны с Востоком. Соответствующее заявление в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности сделал министр по обороне Белоруссии Владимир Хренин. Генерал республики обратил внимание коллег на то, что результаты вильнюсского летнего саммита военного блока приоткрывают общественности планы альянса по развитию ситуации в мире в ближайшей перспективе. Он заметил, что в рамках этой стратегии украинские солдаты продолжат гибнуть в боевых действиях в региональном конфликте.

И не просто так декларируется создание трехтысячной группировки войск НАТО высокой степени боеготовности на восточном фланге альянса.. На наш взгляд, последнее расширение Североатлантического альянса является своеобразной колонизацией новых территорий. Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда