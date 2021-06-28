В Подмосковье молния ударила в трансформаторную подстанцию

После инцидента произошел пожар.

Во время урагана и сильного дождя в Подмосковье взорвался трансформатор. Видеоролик опубликовало сообщество социальной сети ВКонтакте "Москва online".

Инцидент произошел в Щелково. В интернет видео с моментом взрыва выложили очевидцы. В ролике можно заметить, как перед ЧП возникла яркая вспышка. Возможно, причиной взрыва стало попадание молнии в трансформаторную подстанцию. После инцидента произошел пожар.

Более подробной информации пока нет.

Ранее в Московской области из-за сильного ветра рухнул башенный кран. В результате происшествия никто не пострадал. Кран перегородил подъездной путь к жилым домам, которые располагаются неподалеку.

Видео: ВК/Москва online