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В Подмосковье молния ударила в трансформаторную подстанцию

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После инцидента произошел пожар.

Во время урагана и сильного дождя в Подмосковье взорвался трансформатор. Видеоролик опубликовало сообщество социальной сети ВКонтакте "Москва online".  

Инцидент произошел в Щелково. В интернет видео с моментом взрыва выложили очевидцы. В ролике можно заметить, как перед ЧП возникла яркая вспышка. Возможно, причиной взрыва стало попадание молнии в трансформаторную подстанцию. После инцидента произошел пожар.

Более подробной информации пока нет.

Ранее в Московской области из-за сильного ветра рухнул башенный кран. В результате происшествия никто не пострадал. Кран перегородил подъездной путь к жилым домам, которые располагаются неподалеку. 

Видео: ВК/Москва online

Теги: взрыв трансформатора, ливень, подмосковье, сильный ветер, трансформаторная подстанция пожар, ударила молния, ураган
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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