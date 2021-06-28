В Подмосковье из-за урагана упал кран

В результате происшествия никто не пострадал.

В Московской области из-за сильного ветра рухнул башенный кран. Об этом информирует телеканал "360" со ссылкой на источник в администрации Московской области.

Инцидент произошел в городе Раменское. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным причиной падения стал сильный порыв ветра, который образовался в результате ухудшения погодных условий. из сообщения источника "360"

СМИ уточнили, что кран перегородил подъездной путь к жилым домам, которые располагаются неподалеку. В настоящее время возле него выставили посты охраны, а также натянули сигнальные ленты. Местные жители были предупреждены о возможных путях объезда возникшего препятствия. Работы по освобождению дороги возложены на собственника крана.

Ранее в Москве закрыли три станции метро из-за ливня.

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