В Москве закрыли три станции метро из-за ливня

Движение поездов остановили, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

В Москве в результате сильного ливня произошло частичное подтопление нескольких станций метро. Об этом информирует пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы, пишет РБК.

Сообщается, что движение остановлено на Калужско-Рижской ветке метро от станции Теплый стан до станции Новоясеневская. На этом участке проводятся работы по проверке инфраструктуры. В обратном направлении поезда идут, но с увеличенными интервалами.

На время остановки движения на участке Калужско-Рижской линии закрыты станции "Теплый стан", "Ясенево" и "Новоясеневская". Все пассажиры из поездов вышли на станциях, в тоннелях остановленных поездов с пассажирами нет. из сообщения ведомства

Помимо этого, на неопределенное время остановлено движение поездов на Филевской линии метро между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская", а также по наземному участку метро между "Киевской" и "Кунцевской".

Сообщается, что вода попадает в вестибюль и частично на платформу. Движение поездов остановили, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

В настоящее время принимаются все усилия для оперативного восстановления движения.

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