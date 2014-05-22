МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге и области

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

В понедельник, 28 июня, главное управление МЧС по Петербургу и области по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупреждает жителей об ухудшении погоды. Ожидаются грозы, дожди, ливни и усиление ветра.

Так, в днем в Петербурге будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В Ленобласти, начиная с 9 утра, ветер усилится до 15 м/с.

В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой повышается вероятность аварий, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте, вероятность повреждений (обрывов, замыканий) на ЛЭП, ТП и линиях связи, объектов экономики, транспорта и жилого фонда. Спасатели убедительно просят население быть внимательными и осторожными, а также напоминают телефоны служб МЧС: "01", а для владельцев мобильных телефонов – "112" и "101.

Ранее мы писали, что в Петербурге ожидается похолодание до +26 и осадки.

Фото: Piter.tv