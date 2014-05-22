В Петербурге ожидается похолодание до +26 и осадки

На погоду будет влиять циклон с центральной части Европейской России.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал о том, какой будет погода в Петербурге 28-го июня. В городе ожидаются грозы и понижение температуры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Погоду будет формировать северо-западная периферия циклона, который установился над центральной частью Европейской России. Погода будет облачной с прояснения, но местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В Ленобласти могут быть сильные дожди с градом.

Температура воздуха днем будет +24...+26 градусов. При грозе — порывистый ветер. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм.рт.ст.

Фото: Piter.TV