Вода поднялась в некоторых районах на десятки сантиметров.

Дороги Анапы затопило после начавшегося днем в субботу ливня с грозой. В отдельных районах города уровень осадков достигает нескольких десятков сантиметров. Местным жителям приходится идти по щиколотку в воде, а иногда даже и по колено. Сейчас нередко в городе можно увидеть заглохнувшие автомобили. Движение по улицам затруднено.

Напомним, что на прошлой неделе из-за дождей и града в Павловском районе Краснодарского края пострадали кровли городской школы, детского сада, дома культуры и музыкальной школы, а также порядка 987 домовладений, почти 500 гектаров посевов. Власти вели в районе режим чрезвычайной ситуации. Ливни продолжались всю неделю.

Напомним, что похожий циклон ранее также обрушился на крымский полуостров. Это привело к потопу в Керчи, Ялте и близлежащих населенных пунктах. Там также чиновники объявили о введении режима ЧС. Затем непогода затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики.

В двух поселениях Краснодарского края из-за крупного града ввели режим ЧС.

Видео: YouTube / Недвижимость в Анапе