Комиссия оценивает ущерб региону от стихии.

В двух поселениях Краснодарского края из-за крупного града ввели режим ЧС. Об этом журналистам рассказал глава Московского района Кубани Сергей Ласкунов. Известно, что несколько десятков жилых конструкций повреждены обильными осадками. В настоящее время ущерб региону устанавливает специальная комиссия.

Град был достаточно больших размеров. Ввели режимы ЧС в двух поселениях и муниципальном районе. Есть поврежденные кровли, пока это порядка 50 домов в двух поселениях. Сергей Ласкунов, глава района

Ранее местное министерство Го и ЧС по региону отметило, что в Мостовском районе из-за крупного града пострадали кровли около 40 частных жилых зданий. Речь шла о населенном пункте Псебай и станице Андрюки. На собственной странице в Telegram-аккаунте губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что территорию обследуют межведомственные эксперты, которые оценят причиненный стихией ущерб.

В Петербурге 26 июня синоптики обещают грозу, ливни и град.

Видео: Telegram / Типичный краснодар, РИА Новости