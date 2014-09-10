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В Петербурге 26 июня синоптики обещают грозу, ливни и град
Сегодня, 8:25
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В Петербурге 26 июня синоптики обещают грозу, ливни и град

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Столбики термометров покажут +25...+27 градусов.

Сегодня, 26 июня, на погоду в Северной столице будет влиять тыловая часть циклона, формирующегося над Вологодской областью. День обещает быть пасмурным. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов. В Ленобласти суббота тоже будет жаркой, термометры покажут +24...+29 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ожидаются гроза, ливни, кратковременные дожди и град. 

Атмосферное давление будет меняться мало. Оно составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жара задержится в Петербурге на выходные. Колесов добавил, что похолодает, скорее всего, только в первых числах июля, когда температура снизится до +20..+25 градусов.

Фото: pixabay

Теги: июнь 2021, леус, погода, фобос
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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