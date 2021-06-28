В Москве из-за ливня подтопило улицы и станции метро

Дорожная ситуация оценивается в семь баллов.

На Москву обрушился ливень, который стал причиной подтоплений ряда улиц и станций метро. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах российской столицы.

Также сообщается, что шквалистый ветер повалил несколько деревьев и повредил магазинные витрины. Кроме того, очевидцы сообщают об упавших рекламных щитах. Посетителей уличных кафе попросили покинуть заведения по соображениям безопасности.

В настоящий момент известно, что из-за ливня подтоплены несколько улиц на востоке Москвы. Движение автотранспорта в связи с этим затруднено. Также затопило станцию метро "Ясенево" Калужско-Рижской линии, движение поездов не осуществляется от станции "Теплый стан" до "Новоясенево" из сообщения источника ТАСС

Из-за неблагоприятных погодных условий затруднено движение транспорта по столичным автодорогам. Местами образовались подтопления. Некоторые дороги перегородили упавшие из-за сильного ветра деревья. Дорожная ситуация оценивается в семь баллов.

На данный момент о пострадавших информации не поступало. Коммунальные службы приступили к устранению последствий стихии. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по российской столице такие погодные условия могут сохраниться в городе до конца дня 28 июня.

Ранее в Подмосковье из-за урагана упал кран. Инцидент произошел в городе Раменское. В результате происшествия никто не пострадал.

Видео: ВК/Москва online