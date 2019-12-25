В музее-заповеднике надеются, что завтрашний день будет более благоприятным для прогулок.

В Петергофе закрыли парки из-за штормового предупреждения – в городе сильный ветер и дождь с мокрым снегом. Информация о закрытии парков появилась на странице государственного музея-заповедника в соцсети "ВКонтакте".

Во второй половине дня для гостей Петергофа закрыли Нижний парк, Александрию и парк Ораниенбаума.

В музее-заповеднике надеются, что завтрашний день будет более благоприятным для прогулок.

Кроме того, сегодня посетители не попали в Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Румянцевский сад, Шкиперский сад и Благовещенский сад. Закрывали скверы Галины Старовойтовой и на ул. Декабристов, 22.

В официальном сообществе "Петергоф" в соцсетях опубликовали фотографии необычного сочетания: снег и фонтаны. Это произошло совсем недавно, в конце апреля.

Во вторник, 4 мая, в Петербурге местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Фото: Piter.tv