В Петергофе закрыли парки из-за штормового предупреждения – в городе сильный ветер и дождь с мокрым снегом. Информация о закрытии парков появилась на странице государственного музея-заповедника в соцсети "ВКонтакте".
Во второй половине дня для гостей Петергофа закрыли Нижний парк, Александрию и парк Ораниенбаума.
В музее-заповеднике надеются, что завтрашний день будет более благоприятным для прогулок.
Кроме того, сегодня посетители не попали в Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Румянцевский сад, Шкиперский сад и Благовещенский сад. Закрывали скверы Галины Старовойтовой и на ул. Декабристов, 22.
В официальном сообществе "Петергоф" в соцсетях опубликовали фотографии необычного сочетания: снег и фонтаны. Это произошло совсем недавно, в конце апреля.
Во вторник, 4 мая, в Петербурге местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Фото: Piter.tv
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