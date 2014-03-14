Сады и скверы Петербурга закроют из-за усиления ветра

Чиновники рекомендуют местным жителям и гостям города быть внимательными и осторожными.

Днем в понедельник, 3 мая, из-за усиления ветра (порывы которого могут достигнуть 17 метров в секунду) в Петербурге было решено закрыть сады и скверы, передает пресс-служба комитета по благоустройству.

Посетители не смогут попасть в Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Румянцевский сад, Шкиперский сад и Благовещенский сад. Закрывают скверы Галины Старовойтовой и на ул. Декабристов, 22.

Службы комитета ведут непрерывный мониторинг на улицах, дорогах и территориях зеленых насаждений. С сообщением о поваленных деревьях можно обратиться на прямой круглосуточный телефон дежурной службы: 314-60-13.

Ранее мы писали, что начало первой майской недели выдастся мокрым и холодным.

Фото: Piter.TV