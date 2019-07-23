ГМЗ "Петергоф" показал заснеженные фонтаны в апреле

В среду, 28 апреля, в Петербурге выпал неожиданный для устоявшейся весенней погоды снег.

Днем в среду, 28 апреля, в официальном сообществе "Петергоф" в соцсетях опубликовали фотографии необычного сочетания: снег и фонтаны.

Снег и фонтаны. Казалось бы, эти два понятия не могут существовать вместе, но только не в Петергофе. Заканчивали прошлый сезон фонтанами под снегом и начинаем этот так же. сообщили в пресс-службе ГМЗ.

Картина действительно необычная: зеленый газон, распустившиеся цветы и дымка снега, удержавшегося ненадолго.

В ночь на четверг, 29 апреля, будет подмораживать, столбики термометров могут показать до -1 градуса, однако днем потеплеет до +8. Петербуржцев также предупредили о небольшом дожде.

Ранее мы писали, что в Ленобласти ночью 29 апреля местами температура опустится до -7 градусов.

Фото: vk.com/peterhof_museum