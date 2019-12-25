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В Ленобласти ночью 29 апреля местами температура опустится до -7 градусов
Сегодня, 15:48
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nastya960

В Ленобласти ночью 29 апреля местами температура опустится до -7 градусов

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Ночью и утром местами туман.

В четверг, 29 апреля, не территории Ленобласти ожидается облачная погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами небольшой мокрый снег, днем в большинстве районов небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха 29 апреля ночью +1...-4, местами до -7, днем +4...+9 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. 

Ранее синоптик рассказал, когда в Петербург придет потепление.

Фото: pixabay

Теги: погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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