В Ленобласти ночью 29 апреля местами температура опустится до -7 градусов

Ночью и утром местами туман.

В четверг, 29 апреля, не территории Ленобласти ожидается облачная погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами небольшой мокрый снег, днем в большинстве районов небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха 29 апреля ночью +1...-4, местами до -7, днем +4...+9 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

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