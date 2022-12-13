В Петербурге запустят два автобуса №24М и 27М до закрытия "Ладожской"

Маршрут пройдет от площади Александра Невского по Заневскому проспекту до проспекта Косыгина и далее по трассам действующих сегодня маршрутов №№ 24 и 27 до автостанций "Хасанская улица" и "Белорусская улица".

В Петербурге запустят два новых автобуса №24М и 27М. Они будут курсировать с 20 февраля, за две недели до закрытия станции метро "Ладожская".

Маршрут пройдет от площади Александра Невского по Заневскому проспекту до проспекта Косыгина и далее по трассам действующих сегодня маршрутов №№ 24 и 27 до автостанций "Хасанская улица" и "Белорусская улица". В обратную сторону – без остановок до "Новочеркасской".

Напомним, что новый бесплатный трамвайный маршрут №30 запустят к 4 марта. Он довезет пассажиров от метро "Ладожская" до Площади Александра Невского. Для трамваев выделят полосу на мосту Александра Невского. А для безрельсового транспорта ее подготовят на Заневском проспекте.

Ранее стало известно, что Смольный может закрыть станцию метро "Пионерская". В комитете по транспорту заявляют, что таких планов и нет.

Фото: piter.tv

