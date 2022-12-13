Стало известно, что Смольный может закрыть станцию метро "Пионерская"

В комитете по транспорту заявляют, что таких планов и нет.

Стало известно, что станцию метро "Пионерская" могут закрыть в мае 2023 года. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Мера вынужденная, изначально целиком закрывать станцию не планировалось. В комитете по транспорту заявляют, что таких планов и нет. Добавим, что на станции уже ведутся ремонтные работы, начатые в январе прошлого года. В частности, выполняется капитальный ремонт вестибюля станции в части строительных конструкций и стилобата.

Напомним, Смольный убрал две станции метро из планируемых шести к 2028 году. В проекте изменений говорится о планах построить четыре станции, а также продлить длину линий метрополитена до 133,6 км. В актуальном документе значится шесть новых станций и увеличение длины веток до 138,8 км. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга изданию уточнили, что государственные программы Санкт-Петербурга разрабатываются на шесть лет. Ежегодно они корректируются, в том числе путем исключения уже реализованных мероприятий в прошедшем году и дополнением мероприятий шестого года.

Ранее станцию метро "Ладожская" закроют 4 марта на капремонт. Новый бесплатный трамвайный маршрут №30 запустят к 4 марта.

Фото: piter.tv

