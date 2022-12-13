Смольный убрал две станции метро из планируемых шести к 2028 году

В проекте изменений говорится о планах построить четыре станции, а также продлить длину линий метрополитена до 133,6 км.

Смольный убрал две станции метро из шести планируемых к 2028 году. Соответствующее изменения в программу развития транспортной системы города предложены в проекте постановления горадминистрации, пишет "Фонтанка".

В проекте изменений говорится о планах построить четыре станции, а также продлить длину линий метрополитена до 133,6 км. В актуальном документе значится шесть новых станций и увеличение длины веток до 138,8 км.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга изданию уточнили, что государственные программы Санкт-Петербурга разрабатываются на шесть лет. Ежегодно они корректируются, в том числе путем исключения уже реализованных мероприятий в прошедшем году и дополнением мероприятий шестого года.

Ранее станцию метро "Ладожская" закроют 4 марта на капремонт. Новый бесплатный трамвайный маршрут №30 запустят к 4 марта.

Фото: Piter.tv

