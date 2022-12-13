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Стало известно, как проходят ремонтные работы на четырех станциях петербургского метро
Сегодня, 13:21
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Стало известно, как проходят ремонтные работы на четырех станциях петербургского метро

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Сейчас строители занимаются станциями "Чернышевская", "Путиловская", "Театральная" и "Горный институт". 

В Петербурге активно идут  работы на четырех станциях метро. Как проходит ремонт в городской подземке, рассказали  в telegram-канале Метростроя Северной столицы.

Гендиректор организации Кирилл Петров провел проверку на объектах. Сейчас строители занимаются станциями "Чернышевская", "Путиловская", "Театральная" и "Горный институт". 

На "Чернышевской" рабочие провели демонтаж гранита и мрамора, штукатурки, входных групп и инженерных систем.

На "Путиловской" строители занялись средним станционным тоннелем. На станциях "Театральная" и "Горный институт" они укладывают путевой бетон. 

Ранее на Piter.tv: 22 января не будет работать вестибюль станции "Звенигородская".

Фото: Piter.tv

Теги: метро, метрострой, строительство метро, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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