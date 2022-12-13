Стало известно, как проходят ремонтные работы на четырех станциях петербургского метро

Сейчас строители занимаются станциями "Чернышевская", "Путиловская", "Театральная" и "Горный институт".

В Петербурге активно идут работы на четырех станциях метро. Как проходит ремонт в городской подземке, рассказали в telegram-канале Метростроя Северной столицы.

Гендиректор организации Кирилл Петров провел проверку на объектах. Сейчас строители занимаются станциями "Чернышевская", "Путиловская", "Театральная" и "Горный институт".

На "Чернышевской" рабочие провели демонтаж гранита и мрамора, штукатурки, входных групп и инженерных систем.

На "Путиловской" строители занялись средним станционным тоннелем. На станциях "Театральная" и "Горный институт" они укладывают путевой бетон.

Ранее на Piter.tv: 22 января не будет работать вестибюль станции "Звенигородская".

Фото: Piter.tv