Анонимные "минеры" также не прошли мимо Фонда социального страхования.

В четверг, 23 января, анонимные "минеры" снова вывели на улицы петербуржцев. Офис банка "Санкт-Петербург" эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Анонимные "минеры" также не прошли мимо Фонда социального страхования. Отметим, что обе организации находятся на Невском проспекте.

Напомним, что что эвакуации судов, торговых комплексов и школ в Петербурге продолжаются 8-й день. Первые сообщения о "минировании" судов и о долге в 120 биткоинов поступили 28 ноября, это продолжилось на следующий день, а также 2, 3 и 4 декабря. Тогда даже поступали заявления о "дронах-убийцах" над Кремлем. Эвакуации затронули не только Петербург, но и Москву.

Ранее мы сообщали о том, что школу на Омской улице экстренно эвакуировали.

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