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В Петербурге задержан глава городского штаба Навального
Сегодня, 13:44
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Rybka123
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В Петербурге задержан глава городского штаба Навального

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Ранее под стражу вязли члена совета "Открытой России"

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали координатора городского штаба Навального Дениса Михайлова и сотрудника Илью Гантварга. Об этом сообщили активисты.

Причины задержания не оглашаются. Известно, что ранее сотрудники полиции приходили в местный штаб и изъяли атрибутику, подготовленную специально для митинга 9 сентября. Тогда же сотрудники интересовались о местонахождении Михайлова, которого в здании на тот момент не оказалось.

Раннее полицейские взяли под стражу члена совета "Открытой России" Евгению Литвинову. Оппозиционер принимала участие в акции на Невском проспекте, где переодетые в пенсионеров активисты везли человека в маске Путина под лозунг "Тянем потянем, до пенсии не дотянем".

Ранее на Piter.TV: Выход из метро к площади Ленина закроют на время митинга

Фото: pixabay.com

Теги: задержание оппозиционера , штаб навального
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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