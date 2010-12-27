Выход из метро к площади Ленина закроют на время митинга

Утром 9 сентября пассажиров подземки уведомили о том, что "Площадь Ленина" перестанет работать на выход с 14:00.

В воскресенье, 9 сентября в Петербурге на площади Ленина пройдет митинг против пенсионной реформы. Уже утром пассажиров подземки уведомили о том, что "Площадь Ленина" перестанет работать на выход с 14:00, как раз во время проведения акции протеста. Об этом пишет "Фонтанка".

В пресс-службе метро рассказали, что решение о закрытии станции по мере накопления людей принимает дежурный. Подобные ограничения - обычная практика для любых массовых мероприятий. В случае, если будет наблюдаться столпотворение, вход и выход ограничат. Также уточняется, что скорее всего один выход все же будет работать — на улицу Боткинская, дальний от площади.