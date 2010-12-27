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Полиция изъяла из штаба Навального в Петербурге листовки и плакаты
Сегодня, 11:30
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TretyakovaS
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Полиция изъяла из штаба Навального в Петербурге листовки и плакаты

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Интерес у оперативников также вызвал игрушечный лук со стрелами-присосками.

Вечером 8 сентября в петербургский штаб Навального на Вознесенском проспекте нагрянули правоохранители. Об этом пишет "Фонтанка".

Цель визита полиция не уточнила. Неожиданные посетители изъяли листовки и плакаты, которые планировалось раздавать 9 сентября во время митинга против повышения пенсионного возраста. Помимо этого, сотрудники правопорядка забрали газету "Правда о России" и фотографию президента Путина. Информационные материалы пройдут экспертизу на предмет экстремизма. 

Интерес у оперативников также вызвал игрушечный лук со стрелами-присосками. Полицейские попросили продемонстрировать, что оружие не может нанести вред здоровью. 

Ранее Piter.tv сообщал об акции активистов движения "Весна", которые в центре города прошлись с тележкой, где сидел человек в маске Путина. Оперативники также искали следы того протеста.

Теги: митинг против пенсионной реформы в петербурге , навальный , новости петербурга , новости спб , штаб навального в петербурге
Категории: Новости СПб

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