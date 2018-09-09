Появилось видео как "Путин" хлестает "пенсионеров" в центре Петербурга

Акцию организовало движения "Весна".

В пятницу, 7 сентября, в центре Санкт-Петербурга переодетые в пенсионеров активисты движения "Весна" прошлись с тележкой, в которой сидел человек в маске Путина. Протест был организован против новой пенсионной реформы.

Свой поступок участники акции объяснили недовольством действиями правительства, назвав нововведения "грабежом". По их мнению, государство требует от народа все больше, при этом не берет больше обязательств на себя.

Это было ожидаемо и мы должны с этим бороться подытожил активист

По улицам Петербурга активисты прошли с лозунгом "Тянем-потянем, до пенсии не дотянем". В то же время "Путин" хлестал плетью активистов и призывал "отнестись с пониманием". Также человек в маске приговаривал, что "России еще очень нужны деньги на Сирию" и приводил в пример западных партнеров. На тележке двойника главнокомандующего были приклеены фотографии чиновников, которые поддерживают увеличение пенсионного возраста.

Напомнии, что 9 сентября в Санкт-Петербурге должен был пройти митинг против пенсионной реформы сторонников Алексея Навального, однако Смольный в последний момент запретил неравнодушным гражданам выходить на улицы.

Видео: youtube/ПОЛИТИКА СЕГОДНЯ