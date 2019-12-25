В Петербурге задержали школьника за фото с патроном в Instagram

Возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В субботу, 9 октября, стало известно, что на петербургского школьника завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Гимназист опубликовал в Instagram-аккаунте фото с патроном в руке и предупреждающей надписью. Об это сообщает "Фонтанка".

Полиция Приморского района возбудила уголовное дело на школьника, который к фотографии с патроном в социальной сети, подписал: "21.09.2021, готовься, гимназия".

Напомним, 20 сентября на высшее учебное заведение в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, 28 пострадали. Стрелка нейтрализовали сотрудники ГИБДД, которые в момент ЧП находились неподалеку. В настоящее время Бекмансуров находится в медицинком учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по статье "Убийство".

Ранее опубликованы выдержки из допроса матери пермского стрелка.

Фото: Piter.tv