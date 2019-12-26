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В Петербурге раскрыли офис теневых банкиров
Сегодня, 16:11
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В Петербурге раскрыли офис теневых банкиров

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Три петербурженки в результате незаконных действий получили 13,2 млн рублей.

Полицейские задержали в Петербурге троих участниц организованной группы, которые подозреваются в обналичивании более 100 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщины обналичивали деньги физических и юридических лиц, которые хотели сокрыть от налогового и финансового контроля денежные средства. Злоумышленницы распределили между собой обязанности: организатора, бухгалтера и юриста. 

Офис теневых банкиров находился на Кирочной улице, где они и выдавали деньги. Предполагаемые преступницы получили 13,2 млн рублей. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В результате обысков полиция обнаружила печати, мобильные телефон, компьютерную технику, деньги и электронные носители с информацией о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Дыбенко двое неизвестных напали с перцовым баллончиком на прохожего. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: незаконная банковская деятельность, обналичивание, теневой офис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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