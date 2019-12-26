В Петербурге раскрыли офис теневых банкиров

Три петербурженки в результате незаконных действий получили 13,2 млн рублей.

Полицейские задержали в Петербурге троих участниц организованной группы, которые подозреваются в обналичивании более 100 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщины обналичивали деньги физических и юридических лиц, которые хотели сокрыть от налогового и финансового контроля денежные средства. Злоумышленницы распределили между собой обязанности: организатора, бухгалтера и юриста.

Офис теневых банкиров находился на Кирочной улице, где они и выдавали деньги. Предполагаемые преступницы получили 13,2 млн рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В результате обысков полиция обнаружила печати, мобильные телефон, компьютерную технику, деньги и электронные носители с информацией о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Дыбенко двое неизвестных напали с перцовым баллончиком на прохожего.

Фото: Piter.TV