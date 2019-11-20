На Дыбенко двое неизвестных напали с перцовым баллончиком на прохожего

Злоумышленники отобрали у мужчины смартфон.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 июля в полицию поступило известие о нападении у д. 25 по ул. Дыбенко. Двое неизвестных брызнули мужчине в лицо из перцового баллончика и похитили его смартфон "Самсунг", после чего скрылись на иномарке "Фольксваген Поло". Известно, что преступники угрожали потерпевшему расправой.

Оперативники задержали подозреваемых у дома №21 по пр. Большевиков. Ими оказались двое граждан республики Узбекистан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Шушарах сотрудник полиции спас школьницу от ограбления.

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