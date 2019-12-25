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В Шушарах сотрудник полиции спас школьницу от ограбления
Сегодня, 12:39
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ruzannar

В Шушарах сотрудник полиции спас школьницу от ограбления

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Злоумышленник пытался отнять у ребёнка телефон.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 июля сотрудник полиции спас от нападения семиклассницу в Шушарах. Недалеко от д. 6 по ул. Старорусской неизвестный попытался отнять у девочки сумку с телефоном. На помощь подоспел полицейский: он на месте задержал злоумышленника.

Им оказался уроженец Средней Азии 1973 года рождения. Известно, что в Петербурге он подрабатывает разнорабочим на стройплощадке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на Пражской улице прохожие помогли задержать таксиста-насильника.

Фото: Piter.tv

Теги: ограбление спб, сотрудник полиции спас женщину, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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