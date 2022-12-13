В Петербурге за сутки более 100 человек перебросили со льда на сушу

Выход на лед Невы, других рек и каналов останется под запретом на все время.

В пятницу, 10 февраля, в Петербурге спасатели выводили горожан со льда на сушу. Они вернули на берег 103 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Добавим, что накануне в связи с усилением ветра поднялся уровня воды и частично разрушился ледовый покров. Поэтому рыбаки, вышедшие на льдины, могли провалиться в холодную воду. Благодаря оперативной работе спасателей никто не пострадал.

Отметим, что выход на лед Невы, других рек и каналов останется под запретом на все время.

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Фото: Pxhere