В Петербурге 10 февраля погоду испортит сильный ветер

Температура воздуха в Петербурге 10 февраля -1…+1 градус.

В последний рабочий день на этой неделе на погоду в Петербурге окажет влияние ложбина с атмосферным фронтом, смещающаяся с запада на восток. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В такой ситуации небо будут закрывать плотные облака, пройдёт снег, днём местами переходящий в мокрый снег, возможны слабые метели, на дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха в Петербурге 10 февраля -1…+1 градус, по Ленобласти -3…+2 градуса. Ветер западный 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с, на побережье до 25 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы, а во второй половине дня начнёт повышаться.

В субботу постепенно стихнет ветер, небольшой снег пройдёт лишь местами, днем 0…-2 градуса.

Фото: Piter.tv