В Ленобласти 10 февраля ожидаются снежные заносы

Местами порывы ветра 15-17 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с.

В последний рабочий день на этой неделе в Ленинградской области будет облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 10 февраля в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём также возможны небольшие осадки в виде снега. Ветер ночью южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с, днем юго-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днём -4...+1 градус. На дорогах гололедица, днём снежные заносы. Атмосферное давление будет понижаться.

МЧС: в Петербурге 10 февраля усилится ветер до 20 м/с.

Фото: pxhere.com; МЧС