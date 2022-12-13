Циклон "Роберт" станет причиной снегопада и тумана в Петербурге

В субботу в Северной столице обещают сильный ветер.

Сегодня, 11 февраля, из-за циклона "Роберт" в Петербурге будет плохая погода. В городе пойдет снег, будет задувать сильный ветер со скоростью 18/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус отметил, что в субботу Северная столица спрячется в тумане. На дорогах будет скользко.

Температура воздуха в Петербурге упадет до 0...-2 градусов, в Ленобласти подморозит до -4...+1 градусов.

Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что близко к норме.

Ночь на воскресенье, 12 февраля, будет морозной. Вечером обещают слабую оттепель.

Ранее на Piter.tv: Колесов рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни.

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