Колесов рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни

К выходным, как и планировалось, погода вернётся к зимним значениям. Затем ожидается снова оттепель.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды в городе на ближайшие дни. Температура воздуха в Петербурге продолжает медленно повышаться и сегодня в первой половине дня перейдет через 0 градусов в сторону положительных значений.

Влияние циклонов смещающихся на восток севернее Санкт-Петербурга будет заметно уже завтра. Хотя осадки в этот период и небольшие, но будут и в виде мороси, а усиление ветра западных направлений мы ощутим 9 и 10 февраля. Умеренный ветер до 8-13 м/с, оттепель с температурой +1…+2 градуса будут сохраняться в течение двух дней. Александр Колесов, синоптик

К выходным, как и планировалось, погода вернётся к зимним значениям. Уже с пятниц температура воздуха понизится до -1…-6 градусов и пойдёт снег. При этом следующая оттепель намечается уже в понедельник.

Фото: Piter.tv