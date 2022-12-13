Колесов рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды в городе на ближайшие дни. Температура воздуха в Петербурге продолжает медленно повышаться и сегодня в первой половине дня перейдет через 0 градусов в сторону положительных значений.
Влияние циклонов смещающихся на восток севернее Санкт-Петербурга будет заметно уже завтра. Хотя осадки в этот период и небольшие, но будут и в виде мороси, а усиление ветра западных направлений мы ощутим 9 и 10 февраля. Умеренный ветер до 8-13 м/с, оттепель с температурой +1…+2 градуса будут сохраняться в течение двух дней.
Александр Колесов, синоптик
К выходным, как и планировалось, погода вернётся к зимним значениям. Уже с пятниц температура воздуха понизится до -1…-6 градусов и пойдёт снег. При этом следующая оттепель намечается уже в понедельник.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все