В Ленобласти 11 февраля ожидается до -6 градусов

В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег.

В субботу, 11 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, днём переменный 2-5 м/с, вечером северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днём -1...-6 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем понижаться.

В Петербурге, несмотря на сильный ветер и подъем воды, нашлись желающие порыбачить на льду.

Фото: pxhere.com; МЧС