В Петербурге за март погибли трое детей, выпавшие из окон

Родителей призвали не оставлять малышей без присмотра.

В Петербурге в течение марта погибли трое малолетних детей, выпавшие из окон. 13 марта трехлетний малыш вывалился на улицу из квартиры на Выборгской улице, продавив москитную сетку, 16 марта по тому же сценарию погиб пятилетний мальчик, живший на Мебельной улице, 18 марта на Туристской улице разбилась пятилетняя девочка, повисшая за окном в попытках удержаться за подоконник. Ребенок упал с высоты 13 этажа.

В каждом из трех случаев дети залезали на подоконники, пока рядом не было взрослых. В городском следственном комитете сообщили, что по всем фактам проводятся доследственные проверки. Следователи призвали родителей не оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами и напомнили, что москитные сетки не гарантируют безопасность и не предотвращают падение, поскольку не выдерживают вес малышей. В соцсетях петербуржцы единогласно призвали использовать замки-блокираторы для окон, называемые детскими замками, или хотя бы простые пластиковые ограничители.

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