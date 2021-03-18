Появилось видео падения 5-летней девочки с 13 этажа на Туристской улице

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Утром 18 марта в Приморском районе Петербурга произошла трагедия. Из окна дома на Туристской улице выпала 5-летняя девочка. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом падения ребенка.

На кадрах видно, как девочка висит за окном, пытаясь удержаться за подоконник. Однако в какой-то момент она срывается и стремительно падает вниз.

По информации источника в правоохранительных органах, девочка упала с 13 этажа. После падения с такой высоты она погибла на месте.

В этот момент родителей дома не было. За ребенком приглядывала бабушка.

Теперь полиции предстоит выяснить, почему девочка оказалась за окном. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее после пожара в частном доме в Лодейном Поле нашли обгоревшие останки.

Видео: Piter.TV