После пожара в частном доме в Лодейном Поле нашли обгоревшие останки

Горел дом, в котором проживали две семьи.

В ночь на 17 марта в полицию Петербурга поступила информация от диспетчера дежурной службы. Стражам порядка рассказали о пожаре, который произошел в Лодейном Поле. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Огонь охватил частный дом на улице Сплавной. В нем проживали две семьи. В момент пожара в одной из половин дома находился хозяин с друзьями.

После того как огонь был потушен, в доме обнаружили обгоревшие человеческие останки. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее во дворе дома на проспекте Славы тушили иномарку.

Фото: Piter.TV