Во дворе дома на проспекте Славы тушили иномарку

От пожара пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей.

Вечером в среду, 17 марта, петербургские пожарные получили сообщение о полыхающем во дворе дома №2 корпус 1 по проспекту Славы автомобиле. Как сообщили в пресс-службе МЧС, 10 огнеборцев и две единицы техники незамедлительно выехали на место. Сам пожар засняли очевидцы, живущие по соседству.

Выяснилось, что огонь охватил машину "Рено", в ней сгорели сгораемые части. Пострадали также несколько припаркованных рядом автомобилей – у них оплавились фары и бампер. Иномарку тушили почти час, к 20.50 пожар ликвидировали. Пострадавших в огне не оказалось.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Максим Лукашев, Елена Ларионова