В жестком ДТП на Планерной пострадал петербуржец

Столкновение машин сопроводилось сильным грохотом.

В первом часу ночи в среду, 17 марта, на Планерной улице произошло жесткое ДТП. Как рассказали очевидцы в соцсетях, столкнулись три автомобиля, сопроводив "встречу" сильнейшим грохотом.

"Хендай" и "Мерседес" сильно помяли передние части, а вот "БМВ" удалось почти без повреждений выскочить к тротуаре. Впоследствии водитель "БМВ" уехал с места случившегося. В ДТП пострадал один из автомобилистов, рассказала хозяйка машины "Хендай Элантра". Мужчину госпитализировали на скорой помощи с ушибами.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Евгений Прасолов