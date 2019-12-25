В Петербурге разбилась 5-летняя девочка, выпав из окна на 13 этаже

Утром 18 марта в Приморском районе Петербурга произошла трагедия. Из окна на 13 этаже выпала 5-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Девочка выпала из окна сегодня, около десяти утра. Она находилась в квартире на Туристской улице. Родителей дома не было, за девочкой приглядывала бабушка.
После падения с такой высоты ребенок погиб на месте.
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Фото: Piter.TV
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