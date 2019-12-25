На Северном проспекте одиннадцатиклассница отравилась таблетками

Ранее школьница обращалась за психологической помощью.

В квартире на Северном проспекте одиннадцатиклассница получила острое пероральное отравление таблетками. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 17 марта из детской городской больницы №5 поступила телефонограмма о том, что 16 марта из своей квартиры по Северному проспекту с острым пероральным отравлением смесью таблеток в тяжелом состоянии госпитализирована ученица 11 класса.

Девочка состоит на учете в ПНД, на учете в ОДН не состоит. Ранее обращалась за психологической помощью.

Ранее в Колпино 12-летний школьник отравился таблетками. Мальчика забрали из квартиры по проспекту Ленина. Он выпил 15 таблеток.

Фото: Piter.tv