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На Северном проспекте одиннадцатиклассница отравилась таблетками
Сегодня, 8:43
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nastya960

На Северном проспекте одиннадцатиклассница отравилась таблетками

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Ранее школьница обращалась за психологической помощью.

В квартире на Северном проспекте одиннадцатиклассница получила острое пероральное отравление таблетками. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 17 марта из детской городской больницы №5 поступила телефонограмма о том, что 16 марта из своей квартиры по Северному проспекту с острым пероральным отравлением смесью таблеток в тяжелом состоянии госпитализирована ученица 11 класса.

Девочка состоит на учете в ПНД, на учете в ОДН не состоит. Ранее обращалась за психологической помощью.

Ранее в Колпино 12-летний школьник отравился таблетками. Мальчика забрали из квартиры по проспекту Ленина. Он выпил 15 таблеток.

Фото: Piter.tv

Теги: отравление, таблетки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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