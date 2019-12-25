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В Колпино 12-летний школьник отравился таблетками
Сегодня, 8:42
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nastya960

В Колпино 12-летний школьник отравился таблетками

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Мальчик выпил 15 таблеток.

В Колпино школьник получил отравление после употребления таблеток. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 11 марта в 22:00 из Детской городской больницы № 5 поступила телефонограмма о том, что в 19:57 с острым пероральным отравлением смесью таблеток в тяжёлом состоянии госпитализирован 12-летний ребенок. Мальчика забрали из квартиры по проспекту Ленина в городе Колпино. Он выпил 15 таблеток.

Семья неполная, на учёте в ОДН не состоит. Изъято: несколько упаковок и флаконов из-под таблеток и лекарств.

Ранее в Петербурге 2-летний малыш отравился подозрительными конфетами.

Фото: Piter.tv

 

Теги: колпино, отравление, таблетки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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